В Украине работает ПВО: в нескольких областях раздаются взрывы

По состоянию на 02:02 28 мая 2023 почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за возможной атаки вражеских беспилотников.

Согласно предварительным сообщениям, взрывы прогремели в Киевской, Сумской, Житомирской и т.д.

По предварительной информации, речь идет о работе ПВО.

Также воздушная тревога распространила западнее Украины.

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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Напомним, что ранее речь шла о том, что юг Украины охватили воздушные тревоги.