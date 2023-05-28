В Украине работает ПВО: в нескольких областях раздаются взрывы

Идет очередная неспокойная ночь в Украине.
По состоянию на 02:02 28 мая 2023 почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за возможной атаки вражеских беспилотников.
Согласно предварительным сообщениям, взрывы прогремели в Киевской, Сумской, Житомирской и т.д.
По предварительной информации, речь идет о работе ПВО.
Также воздушная тревога распространила западнее Украины.
Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Напомним, что ранее речь шла о том, что юг Украины охватили воздушные тревоги.
Читайте также: