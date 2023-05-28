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В Украине работает ПВО: в нескольких областях раздаются взрывы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2717
Время на прочтение
1 мин
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В Украине работает ПВО: в нескольких областях раздаются взрывы

Украину атакуют вражеские дроны / Фото: ТСН.ua

Идет очередная неспокойная ночь в Украине.

По состоянию на 02:02 28 мая 2023 почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за возможной атаки вражеских беспилотников.

Согласно предварительным сообщениям, взрывы прогремели в Киевской, Сумской, Житомирской и т.д.

По предварительной информации, речь идет о работе ПВО.

Также воздушная тревога распространила западнее Украины.

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Напомним, что ранее речь шла о том, что юг Украины охватили воздушные тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
2717
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