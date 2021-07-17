В Украине работают более 200 центров вакцинации: за пол суток уже вакцинировано 1700 человек

В Украине работают более 200 центров вакцинации: за пол суток уже вакцинировано 1700 человек

Сейчас в этих центрах действуют две очереди

Министерство здравоохранения сообщает о функционировании более 200 центров массовой вакцинации от COVID-19 в Украине, где каждый желающий может прививаться и предотвратить тяжелом течении коронавирусной болезни.

Об этом значится на их официальной странице в социальной сети.

Только за эту субботу в крупнейших центрах вакцинации крупнейших городов Украины уже успели привиться:

♦ в Киеве (МВЦ, Броварской проспект, 15) — 1021 человек,

♦ во Львове (ТЦ "Форум Львов", под дубом, 7В) — 218 человек

♦ в Днепре (Центр "Менора", ул. Шолом-Алейхема, 4/26) — 105 человек

♦ в Харькове ( "Банк Восток", ул. Сумская, 56) — 285 человек

♦ в Запорожье (ТРК "City Mall", ул. Запорожская, 1Б) — 207 человек.

Также читайте Вакцинация от коронавируса: в Украине сделали уже более 4 млн прививок

Чтобы воспользоваться возможностью получить бесплатную прививку существует две очереди. По одной из них проходят люди, которых на вакцинацию пригласили телефонным звонком или сообщением и те, кто зарегистрировался на время на сайте медицинской информационной системы, обслуживающей их город. По другой, живой очередью проходят все желающие, зарегистрированные в листе ожидания в "Дія" или контакт-центр Минздрава.

Для вакцинации советуют иметь декларацию с семейным врачом, что значительно ускорит процесс. Если же еще таковой нет, то человек должен обязательно иметь с собой паспорт и индивидуальный налоговый номер.

Вторую дозу вакцины можно будет получить в этих центрах или в удобных для вас пунктах прививок.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку