В Украине работникам госучреждений запретили работать удаленно из-за границы: есть исключение

Кабмин принял постановление, запрещающее работникам госпредприятий и их руководителям работать удаленно за пределами Украины.

Сотрудники госпредприятий, которые уехали за границу, спасаясь от войны, должны вернуться в Украину. Иначе их могут уволить.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Отмечается, что работать дистанционно разрешается при возможности обеспечения надлежащей (непрерывной) работы.

"Установить, что на период военного положения для работников хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики по решению исполнительного органа или руководителя субъекта хозяйствования может вводиться дистанционная работа при наличии организационной и технической возможности для выполнения их обязанностей", — говорится в документе.

В то же время работа работников, членов исполнительного органа и руководителей субъектов хозяйствования за пределами Украины допускается только в случае служебной командировки, оформленной в установленном порядке.

"В случае пребывания работников государственного сектора экономики в рабочее время за пределами рабочего места в Украине, без решения руководства или пребывания в рабочее время за границей, за исключением командировки, оформленной в установленном порядке, к ним может быть применено дисциплинарное взыскание или прекращено их полномочия в установленном порядке", – сказано в постановлении правительства.

Постановление действует во время военного времени. Отмечается, что норма по работе из-за границы начинает действовать с 3 мая.

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