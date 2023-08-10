В Украине расформирован Офис уполномоченного по пропавшим без вести — СМИ

Решение Кабинета министров Украины о ликвидации Офиса уполномоченного, действовавшего при Минреинтеграции, официально еще не появилось.

Руководитель Офиса уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил о ликвидации этого учреждения, которое занималось, в частности, обменом тел павших воинов.

Об этом он сообщил в комментарии hromadske.

По его словам, постановление Кабинета министров о расформировании Офиса, действовавшем в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, будет официально обнародовано на днях.

Котенко утверждает, что за более чем год работы его команда провела встречи с более чем 10 тысячами родственников пропавших без вести, большинство из которых получили ответы.

В отчете на сайте Минреинтеграции говорится, что в 2022 году уполномоченным было:

организовано 16 передач тел погибших, в результате которых обеспечена репартация 869 тел (останков) погибших в связи с вооруженной агрессией против Украины;

создано 7 специальных групп по поиску тел, вещей и документов погибших лиц, осуществвивших более 50 выездов на деоккупированные территории, в результате которых эксгумировано более 700 тел (останков), вещей и документов;

разыскано и возвращено для захоронения более 3000 тел погибших из зон боевых столкновений;

заведено 13 835 дел по розыску лиц, пропавших без вести.

Журналистка Татьяна Николаенко со ссылкой на собственные источники сообщила, что полномочия этой структуры частично передадут:

Министерству внутренних дел — розыск пропавших и Реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах;

Главному управлению разведки – возвращение тел погибших;

Министерству обороны – деятельность поисковых групп.

В Кабмине пока официально не комментировали это решение. На странице Олега Котенко в Facebook тоже нет никаких намеков на расформирование Офиса.

Напомним, ранее в Украине заработал Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. ТСН.ua рассказывал, как родственники могут получить выписку из реестра.

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