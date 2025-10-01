В Украине раскрыли характеристики новой крылатой ракеты: чем впечатляет "Длинный Нептун"

Длинный Нептун

Реклама

Государственный портал «Оружие» официально раскрыл ключевые характеристики и индексы новой украинской крылатой ракеты, долго фигурировавшей под рабочим названием «Длинный Нептун». Ее внешний вид впервые показали на День Независимости.

Об этом пишет Defense Express.

Обновленный ракетный комплекс получил название «Нептун-Д», а самая крылатая ракета — индекс РК360Л. Эти параметры были опубликованы на интерактивной выставке в Киеве.

Реклама

Прыжок дальности в 3,5 раза

Главная неожиданность кроется в боевых характеристиках: дальность полета РК360Л составляет поразительные 1000 км. Это в 3,5 раза больше задекларированных 280 км противокорабельной версии ракеты Р360.

При этом разработчики одновременно увеличили и мощность: вес боевой части «Длинного Нептуна» вырос до 260 кг (против 150 кг в противокорабельном варианте). Это очень неожиданное и сложное техническое достижение, поскольку обычно увеличение дальности полета достигается именно ценой уменьшения веса боеголовки.

Новая ракета стала больше: ее длина (без ускорителя) выросла примерно до 6 метров, а диаметр корпуса — до около 50 см.

Поражение наземных и морских целей

Ракета РК360Л сохраняет универсальность: она способна поражать как наземные, так и морские цели. Это свидетельствует о том, что система наведения, вероятно, сохранила активную радиолокационную головку самонаведения, необходимую для атаки движущихся кораблей.

Реклама

Для обеспечения эффективного полета над сушей украинские инженеры решили ряд сложных задач:

Обеспечили полет над переменным рельефом местности, что значительно сложнее полета над ровной водной поверхностью. Гарантировали возможность полета по определенному маршруту без использования спутниковой навигации. Наладили точное поражение наземной цели, требующей более сложных систем, чем наведение на крупный металлический объект в море.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Генеральной Ассамблее ООН поднял вопрос о возможности передачи Украине американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Окончательное решение о поставках этой передовой системы будет принимать лидер США.

Обсуждение американских ракет Tomahawk — это, скорее, сигнал России о возможности их появления на вооружении Украины, чем непосредственное решение о передаче.