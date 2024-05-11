В Украине расположен самый опасный объект в мире: может убить за 2 дня, если смотреть на него всего 5 минут

Слоновая лапа – один из самых опасных объектов на Земле.

Это может показаться сверхъестественным, но есть один вполне реальный предмет, столь смертоносный, что даже взгляд на него может убить. И этот предмет находится в Украине.

Об этом пишет Daily Mail.

Эта смертоносная вещь получила название "Чернобыльская слоновая нога". Она представляет собой кусок застывшей лавовидной массы шириной 2 метра, образовавшейся из расплавленного ядра Чернобыльского ядерного реактора. Это продукт раскаленного уранового горючего, которое начало плавиться внутри активной зоны поврежденного реактора.

"Лишь 300 секунд в комнате с так называемой "слоновой ногой" оставят вам всего два дня жизни", – отмечают в издании.

Из-за интенсивного излучения было сделано лишь несколько фотографий "слоновьей ноги".

Даже сейчас, спустя почти 40 лет после взрыва, входить в комнату с этим предметом может быть смертельно опасным, и угроза может сохраняться на протяжении веков.

В 1986 году "слоновая нога" излучала 10 000 рентгенов (мера радиации) в час – примерно в 1000 раз больше, чем доза, необходимая для развития рака.

Через 30 секунд пребывания рядом с ней появляется усталость и головокружение на неделю. Через 2 минуты – кровоизлияние в клетках тела, а через 4 минуты начнется рвота, диарея и лихорадка. Через 5 минут можно получить смертельную дозу радиационного облучения, которая почти наверняка завершится смертью через двое суток.

Хотя ядерный материал медленно охлаждается, он, вероятно, будет оставаться опасным еще многие годы.

Спустя всего десять лет после аварии, с помощью более современной техники и средств защиты, специалисты смогли опуститься внутрь реактора и сделать первые снимки. На этой фотографии, сделанной 10 лет спустя, излучение все еще настолько высоко, что мешало проявлению пленки. На ней изображен Артур Корнеев – заместитель директора объекта "Укрытие" на Чернобыльской АЭС.

Артур Корнеев у "слоновой ноги". Уровень радиации поблизости оставался настолько высоким, что исказил фотографию / Фото: Фото из открытых источников

Корнеев, скорее всего, посещал это помещение чаще, чем кто-либо другой, так что испытал, пожалуй, максимальную дозу радиации. По данным из открытых источников, Корнеев умер в 2022 году в 73-летнем возрасте.

Напомним, что в Украине объявили подозрение заместителю гендиректора "Росатома" за разграбление Чернобыльской АЭС во время оккупации.

24 февраля 2022 года российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС, а персонал станции взяли в заложники. 31 марта 2022 года российские захватчики ушли с ЧАЭС, перед этим разграбив станцию.

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