В Украине распространяется опасная африканская инфекция: в Хмельницком умерла пациентка

Вакцины от геморрагической лихорадки Западного Нила до сих пор не существует.

В последнее время в разных областях Украины все чаще врачи фиксируют случаи заболевания людей лихорадкой Западного Нила. В частности, только на Хмельнитчине в сентябре было выявлено семь человек с этим опасным заболеванием. К сожалению, одна пациентка скончалась в больнице от осложнений болезни.

Об этом сообщила Хмельницкая инфекционная больница.

"С 1 сентября этого года на лечении в Хмельницкой инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом лихорадки Западного Нила лечились 6 пациентов – 4 мужчины и 2 женщины. Все пациенты во время госпитализации жаловались на резкое повышение температуры тела до 39,9 С, головную боль, боль в горле, мышцах, суставах и спине, слабость, тошноту. У 4 из них был диагностирован менингоэнцефалит, 2 пациентов имели лихорадочно-суставную форму болезни", — говорится в сообщении.

Врачи отметили, что возраст пациентов составляет от 20 до 70 лет. Пятеро из них после соответствующего лечения поправились и уже выписаны из больницы. Но одну пациентку спасти не удалось из-за позднего обращения в медицинское учреждение и развития тяжелого осложнения болезни – менингоэнцефалита. Еще один человек лечился от лихорадки Западного Нила в другой больнице Хмельницкого.

Медики обращают внимание, что вакцины от лихорадки Западного Нила до сих пор не существует. Поскольку болезнь передается через укусы комаров, для индивидуальной профилактики инфицирования людям советуют носить закрытую одежду, устанавливать москитные сетки на окнах, а также пользоваться репеллентами.

Что известно о горячке Западного Нила

По данным Минздрава, геморрагическая лихорадка Западного Нила – это опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров и имеющая летне-осеннюю сезонность. В Украине вирус лихорадки Западного Нила отнесен к I группе особо опасных инфекций.

На сегодняшний день болезнь распространена во многих странах Африки, Азии, Средиземноморья. Отдельные вспышки регистрируются в странах Центральной Азии, Закавказья, Америки, Австралии и Европы.

Болезнь не передается от человека человеку. Главным носителем вируса являются перелетные птицы. От них заражаются многочисленные виды комаров, питающихся кровью инфицированных птиц. Далее через повторные укусы комары могут инфицировать людей и животных.

Симптомы лихорадки Западного Нила

У большинства людей инфекция протекает бессимптомно. Но у 20% инфицированных заболевание начинается остро. У таких больных резко повышается температура тела, наблюдаются другие гриппоподобные симптомы:

головные боли;

боль в горле;

боли в мышцах и суставах;

сильная слабость.

Возможны также тошнота, диарея, кожная сыпь, увеличение печени и селезенки.

Наиболее опасны поражения нервной системы, которые могут привести к тяжелым осложнениям – менингиту и энцефалиту. Признаками поражения головного мозга являются:

расстройства сознания;

парезы (мышечная слабость, нарушение координации, тремор);

параличи.

Лихорадочный период длится от 2 до 6 дней и при условии соответствующего лечения прогнозы протекания болезни в большинстве случаев благоприятны.

Напомним, во Львовской области от COVID-19 умер 4-летний ребенок. Случаи заболевания продолжают постоянно расти во время эпидсезона, который длится с октября до весны.

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