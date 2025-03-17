В Украине распространяется опасный грипп: врач предупредил о серьезных рисках

Хотя общая заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине постепенно снижается, ситуация остается напряженной, особенно из-за стремительного распространения новых штаммов гриппа.

В Украине доминирует грипп A, включая пандемический штамм H1N1 и вариант H2N3. Однако за последние две недели почти все новые случаи касаются гриппа B линии Victoria.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Андрей Волянский "24 Канала".

По словам врача, хотя все нынешние штаммы входят в состав вакцин, течение болезни в этом году значительно тяжелее, а уровень смертности гораздо выше.

"Если в обычные сезоны летальность гриппа составляет около 0,1%, то в текущем году она достигает 2%", – отмечает Волянский.

К основным факторам риска он относит:

Низкий уровень вакцинации – менее 1% украинцев сделали прививку от гриппа.

Позднее обращение к врачу, когда осложнения уже начинаются.

Особенно опасно то, что грипп быстро поражает легкие, и летальное последствие может наступить уже на 5-6 день после появления первых симптомов.

"Еще одна проблема – нерешительность врачей, которые не всегда назначают специфические противовирусные препараты, что может приводить к бактериальной пневмонии и тяжелому течению болезни", – добавляет иммунолог.

Напомним, в Киеве зарегистрировано шесть летальных исходов от осложнений гриппа. И если прошлогодний эпидемиологический сезон специалисты называли трудным, то этот уже окрестили катастрофическим. В столице количество больных растет уже вторую неделю – на прошлом было зарегистрировано более 22 тысяч новых заболеваний гриппом и ОРВИ.