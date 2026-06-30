В Украине распространяется саранча: где уже ввели особый режим

Саран

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В четырёх областях Украины отмечается размножение саранчи. В настоящее время массового распространения вредителя не наблюдается, однако из-за жаркой и сухой погоды сохраняется риск появления очагов повышенной численности.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба со ссылкой на данные фитосанитарного мониторинга по состоянию на 18 июня.

Специалисты сообщают, что на пустошах, пастбищах и непахотных землях преобладают нестадные виды саранчовых — они составляют 98% от обнаруженных насекомых. Итальянский прус, относящийся к стадным видам, обнаружен в агроценозах Одесской и Херсонской областей в незначительном количестве. Преимущественно наблюдаются личинки I–III возраста.

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Личинки саранчи заселили около 5% площадей многолетних трав, повредив 1–3% растений в незначительной степени. В то же время Госпродпотребслужба осуществляет постоянный контроль за развитием и распространением вредителя. При благоприятных для саранчи погодных условиях — жаре, засухе и дефиците влаги — возможно образование новых очагов, прежде всего вблизи сельскохозяйственных угодий.

В то же время 23 июня Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области сообщило об обнаружении очагов размножения саранчи в ходе фитосанитарных обследований. Фитосанитарная экспертиза подтвердила наличие перелетной саранчи (Locusta migratoria L.), а в отдельных местах ее численность достигала 30–40 особей на квадратный метр.

В связи с этим на территории Зеленодольской городской общины Криворожского района введен особый режим защиты растений на площади 30 гектаров. Такое решение принял городской совет после обращения Госпродпотребслужбы с целью локализовать очаг вредителя и не допустить его распространения.

План мероприятий предусматривает постоянный мониторинг территорий, обследование земельных участков, обработку инсектицидами, информирование пчеловодов и контроль за распространением саранчи. В службе отмечают, что наибольшую угрозу представляют заброшенные земли и перелоги, которые могут стать местами массового размножения вредителя.

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Госпродпотребслужба также призвала аграриев и граждан в случае обнаружения очагов саранчи незамедлительно сообщать об этом в территориальные органы службы.

Отметим, что саранча — это растительноядное насекомое, которое при массовом размножении способно нанести значительный ущерб сельскому хозяйству. Больше всего от неё страдают подсолнечник, свекла, картофель, овощи, бахчевые и бобовые культуры. При масштабных вспышках численности потери урожая могут достигать от 25% до 100%.

В то же время для человека саранча не представляет прямой угрозы. Она не кусает и не является переносчиком опасных для людей заболеваний в Украине. Однако в отдельных случаях возможны аллергические реакции при контакте с насекомыми, а также риски, связанные с применением пестицидов в ходе борьбы с вредителем.

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