В Украине распространяется смертельно опасная инфекция: что известно

Лептоспироз в Украине / © pixabay.com

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В Полтавской области обнаружили лептоспироз. Это уже четвертый случай заражения опасной болезнью, переносимой грызунами в Украине в 2025 году.

Об этом сообщил Полтавский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

В Украине уже зафиксировано четыре случая лептоспироза — инфекции, которая передается через укусы крыс, мышей или контакт с водой, загрязненной мочой зараженных животных. По данным Центра общественного здоровья, лептоспироз повреждает капилляры, а также может поражать печень, почки и мышцы. У 70% госпитализированных болезнь имеет тяжелое течение, а летальность достигает 20%.

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Основные симптомы — сильные боли в мышцах, особенно в икрах и повышенная кровоточивость.

Медики призывают избегать купания в сомнительных водоемах, беречь продукты от контакта с грызунами и мыть овощи чистой водой. При первых проявлениях инфекции следует немедленно обратиться к врачу.

Напомним, исследование после COVID-вакцинации может возрастать риск серьезных осложнений.