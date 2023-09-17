В Украине распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности

Воздушная тревога объявлена в южных, восточных и центральных областях Украины.

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности со стороны российской агрессоров.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

"Внимание! Восточные, юго-восточные регионы – ракетная опасность!" – говорится в сообщении.

По состоянию на 04.55 воздушная тревога объявлена в южных, восточных и центральных областях Украины.

Мониторинговые каналы сообщают, что предварительно есть информация о пусках ракет с нескольких бортов ТУ-95мс из Волгоградского района.

Если информация подтвердится, то ракеты ожидаются в украинском пространстве примерно в 05:10 – 06:00.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы из-за ракетной атаки российских захватчиков.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате ракетного удара по Харькову ранения получили пятеро гражданских жителей.

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