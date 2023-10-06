В Украине распространяется воздушная тревога из-за вражеских ударных БПЛА

Воздушная тревога объявлена в ряде областей.
В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников типа "шахед".
Об этом информируют Воздушные силы в Telegram.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
1. Группа БПЛА курсом на Север. Одесская → Николаевская область.
2. Группа БПЛА курсом на Северо-Восток. Запорожская → Донецкая → Харьковская область.
3. Группа БПЛА курсом на Кировоградскую область", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Напомним, ранее сообщалось, что удар по селу Гроза стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала войны.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала дронами Кировоградскую область, местные власти сообщили о попадании.
Читайте также: