В Украине распространяется воздушная тревога из-за вражеских ударных БПЛА

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников типа "шахед".

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Об этом информируют Воздушные силы в Telegram.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

1. Группа БПЛА курсом на Север. Одесская → Николаевская область.

2. Группа БПЛА курсом на Северо-Восток. Запорожская → Донецкая → Харьковская область.

3. Группа БПЛА курсом на Кировоградскую область", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что удар по селу Гроза стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала дронами Кировоградскую область, местные власти сообщили о попадании.

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