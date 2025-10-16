В Украине распространяется ядовитое растение, которое уничтожает все вокруг (фото)

Дурнишник обыкновенный. Фото: Нижнеднестровский национальный природный парк

Ученые предупреждают об опасном растении — дурнишнике обыкновенном (Xanthium strumarium). Эта однолетняя трава растет молниеносно, высасывая влагу из почвы и затеняя все вокруг. Поэтому она буквально «душит» местные виды, вытесняя естественную растительность.

Об этом сообщил Нижнеднестровский национальный природный парк.

Дурнишник внесена в «Черный список инвазионных растений Украины», в который попадают виды, способные быстро размножаться и вытеснять естественную флору. Специалисты отмечают, что главная задача природоохранников — не допустить дальнейшего распространения этого растения и сохранить местное фиторазнообразие.

Дурнишник обыкновенный — однолетнее травянистое растение семейства астровых (Asteraceae). Его стебель может достигать 30-120 см высотой, а плоды имеют колючие семянки, которые легко цепляются к шерсти животных или одежды, способствуя распространению вида.

В природе дурнишник встречается в Европе, Северной Америке, Азии, Африке, Австралии и Южной Америке. В Украине он растет на влажных песчаных почвах — преимущественно возле рек, канав, дорог и на пустырях.

Несмотря на то, что дурнишник используют в народной медицине — в частности, как жаропонижающее, антисептическое и противовоспалительное средство, — ученые отмечают: растение является ядовитым, поэтому его внутреннее применение требует большой осторожности.

Дурнишник обыкновенный. Фото: Нижнеднестровский национальный природный парк

Дурнишник обыкновенный. Фото: Нижнеднестровский национальный природный парк

