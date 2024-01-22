В Украине распространяют фейк о мобильных блокпостах, на которых раздают повестки

"В Украине появились мобильные блокпосты, на которых раздают повестки". Это – фейк.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Ложь: в Украине разработали карту с расположением мобильных блокпостов, на которых раздают повестки. Видео с таким посылом распространяется в TikTok.

Правда : ролик создали с помощью искусственного интеллекта, выяснили фактчекер из VoxCheck.

Во-первых, мимика ведущего не совпадает со словами, которые он говорит. Во-вторых, у видео есть кадры с ТСН и Эспрессо, однако на их ресурсах информации о мобильных блокпостах с повестками нет.

Также читайте На Закарпатье водитель воинской части продавал повестки — как его наказали

В-третьих, на карте действительно обозначены продуктовые магазины, работавшие 1 марта 2022 года. То есть там есть отметки даже на временно оккупированных территориях, а это – абсурд, ведь у Украины, к сожалению, нет контроля над ними.

Также в конце видео его авторы призывают перейти по ссылке в шапке профиля, ведущей на анонимный новостной канал. Это очередной способ обманом заманить подписчиков на сомнительный Telegram-канал.

Напомним, в Сумах мужчина получил повестку и почти полтора года избегал мобилизации: что он придумал.

Читайте также: