Грипп

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С наступлением холодов в Украине стало больше больных ОРВИ. Сейчас среди инфекций преобладает грипп, также многие случаи COVID-19. Кроме того, пациенты все чаще жалуются на расстройства желудка и кишечника из-за ротавируса и энтеровируса.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» рассказала врач-иммунология, гематологиня, кандидат медицинских наук Галина Курилов.

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Какие вирусы сейчас распространяются в Украине и какие симптомы

По словам врача, из-за похолодания в стране начался привычный зимний эпидсезон, во время которого одновременно распространяются несколько вирусов. Сейчас преобладает грипп и фиксируют многие случаи COVID-19, а также не исчез аденовирус.

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Кроме того, многие пациенты жалуются на расстройства желудка и кишечника, что свидетельствует об активности ротавируса и других энтеровирусов.

Кому нужна вакцинация от гриппа: группы риска

Галина Курилов подчеркнула, что единственным безопасным и доказательным методом профилактики гриппа и его тяжелых осложнений остается вакцинация. Перед прививкой она советует проконсультироваться с семейным врачом или иммунологом.

«И хочу всем объяснить, что вакцинация — это единственный безопасный доказательный метод профилактики гриппа или профилактики его осложнений. И вот сейчас мы имеем отличную возможность. В Украине появилась недорого стоит вакцина и показания к вакцинации должны дети от шести месяцев. Особенно беременны женщины. Особенно люди более 65 лет. И особенно те, которые часто сталкиваются с инфекциями, например, так как мы, медики», — подчеркнула специалист.

Сколько стоит вакцина от гриппа

По информации иммунологии, стоимость самой вакцины составляет около 600 гривен, а прививка в частной клинике с осмотром врача, в частности в Ивано-Франковске, стоит 800-900 гривен.

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В то же время медикиня предостерегла от самостоятельной покупки препарата в аптеке для введения вне медучреждения и подчеркнула, что профилактика обходится значительно дешевле лечения болезни.

«У меня недавно была вирусная инфекция и на собственном опыте убедилась, что капли для носа, для уха, антибактериальный препарат, препарат для снятия симптомов, противовоспалительный стоят не 600, не 800 и не 1500 гривен, а очень сильно много больше. Поэтому сейчас я вакцинирую, кто в группе риска в моей семье», — рассказала Галина Курилов.

Врач добавила, что уже заказала вакцину для себя как медикини, а также для родных — отца старше 65 лет, недавно перенесшего инфаркт миокарда, и матери со многими сопутствующими болезнями.

Напомним, через неделю в столице зафиксировали почти 8 тысяч новых случаев заболевания, преимущественно среди детей. Соцсетями ходят слухи о появлении нового агрессивного штамма, однако главный санитарный врач Киева объясняет, что происходит на самом деле.

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