В Украине расширен перечень профессий с обязательной COVID-вакцинацией: непривитых будут отстранять

В Украине расширен перечень профессий с обязательной COVID-вакцинацией: непривитых будут отстранять

Невакцинированных медиков и местных чиновников начнут отстранять от работы с 31 января.

В Украине 31 января 2022 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения, которым расширен перечень профессий, для которых вакцинация против COVID-19 обязательна. Речь идет о работниках органов местного самоуправления; медучреждений; коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко 11 января.

Глава Минздрава отметил, что в последние недели 2021 года и первые 2022-го фиксируется рост количества случаев инфицирования штаммом "Омикрон" в большинстве европейских стран. А это, по его словам, может создать существенную нагрузку на медицинскую систему.

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"Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна. 31 января 2022 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины № 2664 с 30 ноября 2021-го, который расширил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19", – сказал Виктор Ляшко.

Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID-19, добавляются работники: органов местного самоуправления; заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности; коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Следует отметить, что это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививке против коронавируса и медицинское заключение в подтверждение этого.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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