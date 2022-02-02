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В Украине расширили перечень медучреждений, где будут делать бесплатную пересадку костного мозга

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В Украине расширили перечень медучреждений, где будут делать бесплатную пересадку костного мозга

УНИАН

На 2022 год в госбюджете заложено 900 млн грн для развития системы трансплантации в Украине в пределах "пилота".

Правительство 2 февраля расширило перечень медучреждений, которые будут осуществлять трансплантации костного мозга в пределах пилотного проекта. Таким образом, к списку добавилось еще три медучреждения, которые расположены в Киеве, Львове и Днепре.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко 2 февраля.

"Перечень из шести медучреждений-участников пилота, которые могут предоставлять услуги по трансплантации костного мозга, дополнен еще тремя. Все расходы за проведенные операции больницам-участникам пилотного проекта полностью покрываются средствами государственного бюджета. Для пациентов трансплантация бесплатная", — уточнил Ляшко.

Он напомнил, что на развитие системы трансплантации в госбюджете в этом году предусмотрено более 900 млн грн, что почти вдвое больше, чем в прошлом.

Осуществлять деятельность, связанную с трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток в пределах пилотного проекта могут также:

  • КНП Львовского областного совета "Западноукраинский специализированный детский медицинский центр"
  • Клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами
  • КП "Днепропетровская областная детская клиническая больница" Днепропетровского областного совета.

Напомним, также 2 февраля правительство одобрило Национальный план вакцинации от COVID-19 на 2022 год. Ключевым приоритетом на текущий год является дальнейшее увеличение охвата населения вакцинацией.

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