В Украине расширили перечень медучреждений, где будут делать бесплатную пересадку костного мозга

На 2022 год в госбюджете заложено 900 млн грн для развития системы трансплантации в Украине в пределах "пилота".
Правительство 2 февраля расширило перечень медучреждений, которые будут осуществлять трансплантации костного мозга в пределах пилотного проекта. Таким образом, к списку добавилось еще три медучреждения, которые расположены в Киеве, Львове и Днепре.
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко 2 февраля.
"Перечень из шести медучреждений-участников пилота, которые могут предоставлять услуги по трансплантации костного мозга, дополнен еще тремя. Все расходы за проведенные операции больницам-участникам пилотного проекта полностью покрываются средствами государственного бюджета. Для пациентов трансплантация бесплатная", — уточнил Ляшко.
Он напомнил, что на развитие системы трансплантации в госбюджете в этом году предусмотрено более 900 млн грн, что почти вдвое больше, чем в прошлом.
Осуществлять деятельность, связанную с трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток в пределах пилотного проекта могут также:
- КНП Львовского областного совета "Западноукраинский специализированный детский медицинский центр"
- Клиническая больница "Феофания" Государственного управления делами
- КП "Днепропетровская областная детская клиническая больница" Днепропетровского областного совета.
Напомним, также 2 февраля правительство одобрило Национальный план вакцинации от COVID-19 на 2022 год. Ключевым приоритетом на текущий год является дальнейшее увеличение охвата населения вакцинацией.
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