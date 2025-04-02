В Украине расширили правила бронирования работников: кто избежит мобилизации

Коммунальные предприятия теперь могут бронировать 75% работников: кто получит отсрочку от мобилизации / © ТСН.ua

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Кабинет Министров Украины принял постановление, разрешающее предприятиям критической инфраструктуры бронировать до 75% своих работников.

Об этом сообщили в Министерстве разведки общин и территорий Украины.

Ранее порог бронирования был 50%, а теперь его повысили до 75%, что поможет снизить кадровый дефицит в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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Кого коснутся изменения

Решение касается специалистов, работающих в таких областях: теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод, вывоз твердых бытовых отходов.

По словам заместителя Министра развития общин и территорий Константина Ковальчука, коммунальные предприятия часто работают на грани возможностей из-за кадрового дефицита. Благодаря этому решению они смогут:

Более стабильно работать и оперативнее реагировать на аварийные ситуации.

Обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры.

Планировать свою деятельность в условиях военного положения.

Кроме того, упрощаются требования к критериям заработной платы работников, которых можно бронировать.

Напомним, после 1 апреля бронировать своих работников могут только компании и предприятия, обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями.