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- Украина
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В Украине расширили правила бронирования работников: кто избежит мобилизации
Принятое решение - ответ на многочисленные запросы местных общин и коммунальных предприятий.
Кабинет Министров Украины принял постановление, разрешающее предприятиям критической инфраструктуры бронировать до 75% своих работников.
Об этом сообщили в Министерстве разведки общин и территорий Украины.
Ранее порог бронирования был 50%, а теперь его повысили до 75%, что поможет снизить кадровый дефицит в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Кого коснутся изменения
Решение касается специалистов, работающих в таких областях: теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод, вывоз твердых бытовых отходов.
По словам заместителя Министра развития общин и территорий Константина Ковальчука, коммунальные предприятия часто работают на грани возможностей из-за кадрового дефицита. Благодаря этому решению они смогут:
Более стабильно работать и оперативнее реагировать на аварийные ситуации.
Обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры.
Планировать свою деятельность в условиях военного положения.
Кроме того, упрощаются требования к критериям заработной платы работников, которых можно бронировать.
Напомним, после 1 апреля бронировать своих работников могут только компании и предприятия, обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями.