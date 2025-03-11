В Украине расширили список граждан, которые могут получить статус участника боевых действий

Находившиеся в плену участники движения сопротивления теперь имеют право на получение статуса участника боевых действий.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

Кабинет Министров Украины по инициативе Минобороны внес изменения в соответствующий порядок.

"На получение статуса могут претендовать освобожденные из плена лица, которые на добровольной и конфиденциальной основе привлекались Силами специальных операций ВСУ для выполнения задач движения сопротивления, за исключением тех, кто добровольно сдался врагу", — говорится в сообщении.

Обновленный порядок также уточняет основания для этого статуса.

Претерпел изменения и состав специальной комиссии, принимающей решение о предоставлении статуса УБД. Из нее исключили расформированный Кадровый центр Сил специальных операций ВСУ. Также для работы спецкомиссии могут привлекаться не только командиры воинских частей, но и военнослужащие.

Напомним о скандале на Киевщине. Там сельсовет отказался чествовать погибшего воина.

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