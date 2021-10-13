В Украине расширят перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19: кого будут касаться изменения

В Украине расширят перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19: кого будут касаться изменения

Если работники указанных сфер откажутся от прививки, их отстранят от выполнения обязанностей.

Перечень профессий и работников организаций, которые должны обязательно вакцинироваться от коронавируса, могут расширить. Министерство здравоохранения Украины к уже существующему списку планирует добавить еще три сферы деятельности, работники которых должны сделать прививку.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Также читайте Обязательная вакцинация от COVID-19: кто должен сделать прививки и как будут наказывать за отказ

Читайте также: Влияет ли вакцинация на беременность и почему может сбиться менструация: ответы на главные вопросы

Речь идет о проекте приказа "Об утверждении изменений в Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам".

Так, он предусматривает, что обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат:

работники предприятий, учреждений и организаций, которые принадлежат к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, которые предоставляют социальные услуги, учреждений защиты прав детей реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок эти работники отстраняются от выполнения указанных работы. Приказ вступит в силу через месяц со дня его официального опубликования.

В Минздраве объясняют, что такой подход уже предусмотрено действующим законодательством. Более того Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил положения национального законодательства, обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Следует заметить, что 7 октября Минздрав утвердил перечень профессий, для которых вакцинация против COVID-19 является обязательным. Речь идет о работниках учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

Есть специальные органы, которые проверяют, действительно ли работодатель отстранил невакцинированного работника. Если этого не произошло, он может нести за это ответственность. Кроме того, невакцинированных от коронавируса работников образовательных учреждений будут не допускать к работе. Отстранение начнется уже с ноября.

Коронавирус в Украине: утвердили список профессий, представителей которых обяжут вакцинироваться

Читайте также:

Екатерина Булавинова рассказала о возможности третьей дозы вакцины против COVID-19 в Украине

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку