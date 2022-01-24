В Украине расширят перечень тех, кому разрешат покупать лекарства за "ковидную" тысячу

В Украине расширят перечень тех, кому разрешат покупать лекарства за "ковидную" тысячу

Уже более 7,5 млн. украинцев получили "ковидную" тысячу.

В Украине лица с инвалидностью первой группы смогут также потратить тысячу за вакцинацию против коронавируса на приобретение лекарств.

Об этом шла речь на совещании у Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Над возможностью расширения программы "єПідтримка" работают в Минсоцполитики и Минцифры. Предполагается, что "ковидную" тысячу смогут использовать для оплаты лекарств люди с инвалидностью I группы, независимо от возраста.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что на сегодняшний день уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.

Глава правительства также напомнил, что с 24 января люди старше 60 лет смогут использовать 1 тыс. грн, предоставленных государством в рамках "єПідтримка", на покупку лекарств.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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