В Украине растет электропотребление: в "Укрэнерго" обратились со срочным заявлением

В среду, 5 декабря, график потребления – самый большой за последние четыре дня.
В Украине растет электропотребление. В "Укрэнерго" призвали экономить электроэнергию.
Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.
"Сегодня график потребления — самый большой за последние четыре дня, поэтому настоятельно просим не "перекармливать" график, используйте электроэнергию бережливо", — обратились к украинцам.
В компании напомнили, как можно сэкономить электроэнергию на работе:
- Следите за тем, чтобы не включать одновременно несколько мощных электроприборов. (например, кондиционер + электрочайник или кофемашина + микроволновка + компьютер).
- Выключите свет в неиспользуемых помещениях (на складах, в подсобках, туалетах, душевых и т.п.).
- Уменьшите интенсивность освещения помещения в то время, когда не принимаете посетителей.
- Используйте настольные лампы или другой локальный свет на рабочем месте вместо яркого освещения всего помещения.
- По возможности выключите освещение вывесок в дневное время (особенно в пиковые часы).
- Выключите из розеток все зарядки, если они не заряжают ноутбук, телефон или другое устройство.
Напомним, ранее в "Укрэнерго" предупреждали о возможном дефиците электроэнергии.
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