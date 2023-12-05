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В Украине растет электропотребление: в "Укрэнерго" обратились со срочным заявлением

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Украине растет электропотребление: в "Укрэнерго" обратились со срочным заявлением

Лампочка / Фото: pixabay.com

В среду, 5 декабря, график потребления – самый большой за последние четыре дня.

В Украине растет электропотребление. В "Укрэнерго" призвали экономить электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

"Сегодня график потребления — самый большой за последние четыре дня, поэтому настоятельно просим не "перекармливать" график, используйте электроэнергию бережливо", — обратились к украинцам.

В компании напомнили, как можно сэкономить электроэнергию на работе:

  • Следите за тем, чтобы не включать одновременно несколько мощных электроприборов. (например, кондиционер + электрочайник или кофемашина + микроволновка + компьютер).
  • Выключите свет в неиспользуемых помещениях (на складах, в подсобках, туалетах, душевых и т.п.).
  • Уменьшите интенсивность освещения помещения в то время, когда не принимаете посетителей.
  • Используйте настольные лампы или другой локальный свет на рабочем месте вместо яркого освещения всего помещения.
  • По возможности выключите освещение вывесок в дневное время (особенно в пиковые часы).
  • Выключите из розеток все зарядки, если они не заряжают ноутбук, телефон или другое устройство.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" предупреждали о возможном дефиците электроэнергии.

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Дата публикации
Просмотры
386
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