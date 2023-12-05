В Украине растет электропотребление: в "Укрэнерго" обратились со срочным заявлением

В среду, 5 декабря, график потребления – самый большой за последние четыре дня.

В Украине растет электропотребление. В "Укрэнерго" призвали экономить электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

"Сегодня график потребления — самый большой за последние четыре дня, поэтому настоятельно просим не "перекармливать" график, используйте электроэнергию бережливо", — обратились к украинцам.

В компании напомнили, как можно сэкономить электроэнергию на работе:

Следите за тем, чтобы не включать одновременно несколько мощных электроприборов. (например, кондиционер + электрочайник или кофемашина + микроволновка + компьютер).

Выключите свет в неиспользуемых помещениях (на складах, в подсобках, туалетах, душевых и т.п.).

Уменьшите интенсивность освещения помещения в то время, когда не принимаете посетителей.

Используйте настольные лампы или другой локальный свет на рабочем месте вместо яркого освещения всего помещения.

По возможности выключите освещение вывесок в дневное время (особенно в пиковые часы).

Выключите из розеток все зарядки, если они не заряжают ноутбук, телефон или другое устройство.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" предупреждали о возможном дефиците электроэнергии.

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