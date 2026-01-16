В Украине растет количество случаев бешенства: специалист назвал главную причину

Бешенство распространено среди лисиц

Реклама

В прошлом году в Украине был зафиксирован рост количества случаев заболевания бешенством. Это связано с невозможностью проводить вакцинацию среди диких животных в условиях войны.

Об этом заявил доцент кафедры педиатрии, иммунологии, инфекционных и редких заболеваний Международного европейского университета Федор Лапий в эфире «Общественного радио».

Он отметил, что распространение бешенства среди диких животных в Украине контролировали с помощью вакцинации: вакцину разбрасывали в лесных массивах с авиационного транспорта. Во время войны использование авиации в таких целях стало невозможным.

Реклама

Специалист также добавил, что до полномасштабной войны проводился отстрел животных, которые могут быть носителями вируса бешенства, прежде всего лисиц.

По его словам, исследования, которые проводили по результатам такого отстрела, свидетельствовали, что 30, 40% или даже больше животных были больны бешенством.

«Лисы заходят на территорию домохозяйств и контактируют с нашими домашними животными. И такая цепочка способствует распространению вируса бешенства в наши домохозяйства», — отметил Федор Лапий.

Специалист напомнил, что бешенство передается от животного к человеку двумя способами:

Реклама

через укус;

через попадание слюны животного на рану.

«Если слюна животного попадает на поверхность глаза, то тоже можно заразиться бешенством», — пояснил он.

Основной симптом того, что животное больно бешенством — его неадекватное поведение, в частности агрессивность, которая проявляется в потере страха перед людьми.

Федор Лапий отметил: если человека укусило животное, то независимо от того, болело оно бешенством или нет, все равно нужно пройти лечение, ведь это абсолютно смертельное заболевание.

Для получения антирабической помощи нужно сразу после контакта обращаться в ближайший травмпункт или к своему семейному врачу.

Реклама

По словам специалиста, в Украине есть достаточное количество как вакцин против бешенства, так и иммуноглобулинов, которые используются для лечения.

Напомним, в прошлом году из-за угрозы распространения бешенства на Киевщине объявляли карантин. Медики говорят, что во время войны труднее контролировать болезнь.