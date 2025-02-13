В Украине растет количество случаев ОРВИ и гриппа: в Минздраве ответили, возможен ли карантин

За прошедшую неделю более 170 тысяч украинцев заболели ОРВИ, гриппом и COVID-19.

В Украине зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако Министерство здравоохранения не планирует вводить общенациональный карантин.

Как сообщил руководитель национальной программы иммунизации Минздрава Александр Заика в эфир телемарафона, в настоящее время циркуляция вируса гриппа зафиксирована в 22 регионах страны, что соответствует прогнозам медиков.

За прошедшую неделю более 170 тысяч украинцев заболели ОРВИ, гриппом и COVID-19. Это на 13% больше, чем неделей раньше.

"Эта динамика прогнозируема, и хотя грипп распространяется, мы не говорим о введении общенационального карантина. В то же время в регионах, где показатели заболеваемости превышают эпидемический порог, могут быть введены локальные противоэпидемические меры", – подчеркнул Заика.

Минздрав призывает граждан соблюдать меры профилактики, избегать больших скоплений людей и своевременно вакцинироваться.

Напомним, из-за роста заболеваемости ОРВИ в пяти областях Украины зафиксировано превышение эпидемиологического порога. В этих регионах могут применяться так называемый "локальный карантин".