В Украине растет количество случаев отравления угарным газом: в каких областях самая печальная статистика

Статистика случаев отравления угарным газом в Украине очень печальна, говорят в МВД.

В Украине растет количество случаев отравления угарным газом. Больше всего случаев зафиксировано во Львовской, Киевской, Днепропетровской областях.

Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил первый замминистра внутренних дел в эфире телемарафона "Единые новости", передает пресс-служба МВД.

По его словам, статистика случаев отравления угарным газом в Украине очень печальна.

"Лишь за месяц – в ноябре – было зафиксировано около 370 случаев отравления угарным газом. Буквально в первую неделю декабря таких случаев было уже около 100. Больше всего случаев зафиксировано во Львовской, Киевской, Днепропетровской областях", – сказал Енин.

Однако, по его словам, кроме отравлений угарным газом есть другие угрозы при использовании альтернативных средств обогрева, неправильная эксплуатация которых приводит к взрывам или пожарам.

"На днях в Киеве на 13 этаже в одной квартире произошел взрыв двух блоков бесперебойного питания, заряжавшихся от электросети. После чего начался пожар, который удалось ликвидировать только в течение часа. К счастью, люди не пострадали. Другой случай произошел на Волыни в городе Нововолынск, где в квартире взорвался туристический газовый баллон, из-за чего загорелась квартира. В результате взрыва два человека получили телесные повреждения", – привел несколько трагических случаев Енин.

Он подчеркнул, что украинцам следует быть внимательными в использовании всех альтернативных источников электроэнергии и отопления.

Несчастные случаи в Украине

Из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру и, как следствие, частые обесточивания, украинцы вынуждены искать альтернативные источники света и тепла. Из-за чего в Украине увеличилось количество несчастных случаев, связанных с эксплуатацией приборов.

В частности, в Виннице в подвале одной многоэтажки загорелся генератор, в результате чего возник пожар. Вероятно, произошло это из-за нарушения правил пожарной безопасности.

А в доме возле Луцка взорвался газовый баллон, в результате чего двух человек госпитализировали, а здание рухнуло.

В Житомирской области пытаясь спасти дочь из пожара, возникшего из-за буржуйки, погиб 40-летний руководитель подразделения добровольческого медицинского батальона Сергей "Маэстро" Грабарчук. Девочку спасти также не удалось.

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