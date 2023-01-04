В Украине растет потребление электроэнергии: до всех областей доведены лимиты — "Укрэнерго"

В Украине по состоянию на 12:00 4 января растет потребление электроэнергии из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней. В связи с этим до всех областей доведены лимиты потребления, они действуют с 8:00 до 24:00.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений.

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Кроме того, в прифронтовых регионах на востоке страны под обстрелы россиян снова попали энергетические объекты распределительных сетей. Ремонтные работы и восстановление питания начнут сразу же после получения разрешений от военных.

Украинцев снова призвали разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

Напомним, в Киеве со вторника, 3 декабря, начали подавать свет по графикам. Столица вернулась к стабилизационным отключениям электроэнергии. В Киевской области также введены новые графики.

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