В Украине растет потребление электроэнергии: какая причина

В Украине по состоянию на 11:00 8 января растет потребление электроэнергии из-за стойких морозов. Соответственно, это приводит к росту уровня дефицита в энергосистеме, по сравнению с более теплым прошлым воскресеньем, 1 января.

О текущей ситуации в энергосистеме Украины сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Там говорят, что до областей доведены лимиты потребления, действующие с 09:00 до 24:00. Если их превысят, придется применять аварийные ограничения. Пока ночью удается обходиться без отключений.

Таким образом украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией и включать энергоемкие приборы по очереди.

"Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость ограничения потребления", — сказано в сообщении.

Гражданам напомнили, что НЭК "Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности.

Напомним, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказывал, что из-за ухудшения погодных условий ДТЭК анонсировал лимиты потребления электроэнергии не только в день, но и ночью. Он напомнил, что украинская энергосистема пережила 11 больших волн масштабных ракетных атак противника. Лимиты потребления, которые нельзя превышать, сегодня есть в каждом регионе.

Ранее генеральный директор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко объяснял, что каждые -5 градусов на улице – это +250 МВт до потребления. Кроме того, гендиректор энергоснабжающей компании предупредил киевлян о возможности локальных аварий из-за морозов.

В свою очередь, руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что энергетический ракетный террор России против Украины проваливается благодаря помощи партнеров. Украине удается восстанавливать поврежденную энергетическую инфраструктуру быстрее, чем россияне наносят повреждения.

Между тем, в ДТЭК сообщили, какой вред беспилотники наносят энергосистеме.

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