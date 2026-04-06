В Украине растет риск заражения бешенством из-за войны и неконтролируемого размножения диких животных

Бешеная лиса

В Украине увеличилось количество случаев инфицирования бешенством. С наступлением весны диким и бездомным животным легче искать пищу, из-за чего они чаще приближаются к населенным пунктам. После полномасштабной войны ситуацию усложняет уменьшение охвата вакцинацией животных и увеличение количества заброшенных животных.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

За последние годы количество обращений из-за укусов или контактов с животными, которые могут быть инфицированы бешенством, растет: 1845 в 2023 году, 2507 в 2024 и 2531 в 2025 году.

В то же время, зафиксированы случаи бешенства среди людей: один случай в 2023 году, по два — в 2024 и 2025 годах, и еще один случай в 2026-м по состоянию на 1 марта. Все случаи завершились смертью.

Бешенство — это острое вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему человека и животных и после появления симптомов всегда приводит к смерти. Передается через слюну инфицированного животного во время укуса, царапины или контакта с поврежденной кожей или слизистыми.

Чтобы предотвратить развитие болезни, после контакта с потенциально инфицированным животным следует:

Тщательно промыть рану проточной водой с мылом не менее 15 минут.

Обработать края раны антисептиком (йод 5% или спирт 70%).

Немедленно обратиться к врачу.

Пройти полный курс антирабической вакцинации, если она назначена — пять доз в течение 28 дней.

Получить прививку от бешенства можно в региональных медучреждениях, а контактные данные для поиска пунктов вакцинации доступны по ссылке. В случае отказа медучреждения вводить вакцину необходимо обратиться в другое учреждение или на горячую линию Минздрава: 0800505201.

Чтобы снизить риск заражения, Центр общественного здоровья советует избегать контакта с дикими и беспризорными животными, не кормить их, контролировать контакт домашних питомцев с дикими животными и регулярно вакцинировать домашних животных против бешенства.