В Украине растет стоимость электроэнергии: какую цену устанавят и когда ожидать подорожания

Новые тарифы будут действовать с начала лета. Платить будем на гривну больше.

В Украине вырастет тариф на электроэнергию. Кабмин уже утвердил новую цену. С 1 июня цена киловатта электричества составит 2 гривны 64 копейки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Изменение стоимости электроэнергии для населения – это, пожалуй, самая продолжительная коммунальная интрига последних двух месяцев.

О том, что ее поднимут, начали говорить сразу после завершения отопительного сезона, то есть с апреля. Говорили даже, что цена подскочит сразу вчетверо. Решения оттягивали, сколько могли, пытаясь смягчить этот удар по карманам украинцев. Но вот сегодня было принято окончательное решение – новый тариф утвержден. Теперь за один киловатт электричества будем платить 2 гривны 64 копейки, то есть на гривну дороже, чем это стоит сейчас.

Такая цена устанавливается с 1 июля. Это означает, что по платежкам, которые нам поступят на следующей неделе, платим еще 1,68 или 1,44 грн. А уже в июле – по-новому. Ну, и самое главное – чем аргументировали такую цену. Министр энергетики на брифинге сказал, что государству нужны средства для восстановления энергетической инфраструктуры после обстрелов российских оккупантов.

"О том, что мы отпускаем тариф до рынка, речь не идет – о том, что он будет пересматриваться в направлении рынка. Потому что мы считаем, что это решение вместе с другими решениями позволит нам обеспечить стабильность работы энергосистемы, и следующей зимой мы не будем без света", – подчеркнул министр Герман Галущенко.

И в целом, в правительстве подчеркнули, что система субсидий будет сохранена. В среднем стоимость платежки вырастет на 219 гривен. Но власти обещают сохранить систему субсидий для тех, кто перевел отопление на электричество. Ну, и, собственно, вариантов у нас немного: либо будем сидеть во тьме снова, либо платить дороже за право быть со светом.

Напомним, что НЭК "Укрэнерго" возобновила энергоснабжение потребителей в Украине после аварийного отключения 30 мая, "никаких ограничений потребления в вечернее время суток диспетчерский центр не планирует".

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