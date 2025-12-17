В Украине растет заболеваемость ОРВИ и COVID-19

врач

В Украине на прошлой неделе количество новых случаев заболевания ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией превысило отметку в 133 тысячи человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

«В течение отчетной недели, с 8 по 14 декабря, медики зарегистрировали 133 094 случая инфицирования. Этот показатель на 6,1% превышает данные предыдущего семидневного периода. Из общего количества больных 81 132 — это дети, а 51 962 — взрослые граждане», — отмечается в сообщении ведомства.

Согласно статистическим данным, за отчетный период существенно возросла нагрузка на стационарные отделения медицинских учреждений. Из-за тяжелого течения болезней и возникновения осложнений были госпитализированы 3 542 пациента, из которых более половины — 2 101 человек — составляют дети. В профильном министерстве уверяют, что всем госпитализированным была оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Отдельное внимание специалисты уделяют ситуации с COVID-19. За неделю было официально подтверждено 454 новых случая заболевания, что на 3% больше показателей предыдущей недели.

В настоящее время в большинстве областей Украины интенсивность эпидемического процесса соответствует фоновым значениям. Однако в двух регионах — Ивано-Франковской и Житомирской областях — зафиксировано превышение эпидемического порога (низкий уровень).

Всего с начала эпидемического сезона (с 29 сентября до 14 декабря 2025 года) суммарные показатели выглядят следующим образом:

Количество лиц, переболевших ОРВИ, составило 1 333 085 человек, что на 3,5% выше прошлогодних индикаторов за аналогичный период.

Лабораторно подтверждено 18 287 случаев коронавирусной болезни.

Медики отмечают, что самым надежным способом защиты остается своевременная вакцинация. Для снижения риска заражения рекомендуется строго соблюдать правила личной гигиены (тщательное мытье рук и использование антисептиков), обеспечивать регулярную вентиляцию помещений и придерживаться сбалансированного рациона питания.

Гражданам настоятельно советуют избегать мест массового скопления людей. В случае возникновения первых признаков недомогания (повышение температуры до 38°C и выше, кашель, боль в мышцах, горле или суставах) необходимо немедленно самоизолироваться.

Специалисты предупреждают: только квалифицированный врач может установить точный диагноз и назначить корректную схему лечения. Заниматься самолечением в условиях роста вирусных угроз опасно для здоровья.

