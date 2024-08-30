В Украине разбился F-16, погиб пилот: детали и версии катастрофы

Минобороны США не может подтвердить, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит украинцами из ЗРК Patriot.

Украину всколыхнула новая трагедия. Разбился F-16. Защищая наше небо от вражеских ракет и дронов погиб летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины Алексей Месь. Он на F-16 сбивал ракеты, которые Россия запустила при массированных обстрелах. Впрочем, и здесь не обошлось без скандала. Одиозная нардепка Марьяна Безуглая распространила информацию "из собственных источников" и возмутила этим всю страну.

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Во время отражения ракетного удара со стороны России по территории Украины, вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 Вооруженных Сил Украины. В ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты врага. Во время мероприятия на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб.

Впоследствии в воздушном командовании "Запад" сообщили имя пилота. Это Алексей Месь, который ценой собственной жизни спас украинцев, ведь неизвестно, сколько еще горя наделала бы Россия в тот день, если бы ракеты не были сбиты. В Воздушных силах отметили, что именно Алексей уничтожил 3 крылатые ракеты и один вражеский дрон. С ним уже простились в родном городе 29 августа. В последний путь Героя провели пару истребителей МиГ-29. Полет над процессией, чтобы отдать последний почет, совершили боевые друзья Алексея.

Что известно о погибшем пилоте

Алексей Месь был ведущим украинским пилотом. Он известен под позывным Мунфиш. Сам он – лучанин. Родился 20 октября 1993 года. Военную службу проходил по контракту. В сентябре 2023 года стало известно, что летчик с позывным "Мунфишем" проходит обучение на F-16 в Британии.

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Об этом, в частности, сообщало 144-е истребительное крыло Воздушных сил Нацгвардии США. Мунфиш даже выходил в эфир телемарафона и рассказывал об обучении украинцев на западных истребителях и объяснял, чем они отличаются от советских самолетов.

До того, как пересесть на F-16, Месь был командиром эскадрильи украинских истребителей МиГ-29, а перед передачей самолетов Украине "Мунфиш" вместе с другим известным украинским летчиком Андреем Пильщиковым с позывным "Джус" постоянно лоббировали вопросы передачи Украине западных истребителей F- 16.

"Джус" и "Мунфиш" ездили в США и встречались с американскими чиновниками, чтобы убедить их разрешить передачу F-16 украинской армии. Однако его собрат "Джус" так и не увидел передачу самолетов Украине, он погиб 25 августа 2023 года в результате авиакатастрофы во время полета над Житомирской областью.

"Мунфиш" отдал жизнь за Украину через год и один день после гибели Джуса. В настоящее время в сети обсуждается несколько версий авиакатастрофы. Западные СМИ опубликовали свои версии со ссылкой на источники. Американские СМИ писали, что возможной причиной аварии могла быть поломка самолета или ошибка пилота, но это выясняется. Кроме того, в "Голосе Америки" со ссылкой на источники в Воздушных силах Украины отмечали, что не исключается и так называемый "дружеский огонь".

" Рассматриваются разные версии, включая "дружеский огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота. Но точно причины будут известны лишь после завершения расследования", — говорится в сообщении.

Однако телеканал СNN выпустил статью, в которой, ссылаясь на источники Генштаба, сообщил, что там не считают причиной инцидента ошибку пилота, а к расследованию авиакатастрофы привлекут международных экспертов. Собеседник среди военного командования рассказал BBC, что самолет не пострадал от вражеского огня, и это не была ошибка пилота, но продолжается полное расследование обстоятельств.

В то же время заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Минобороны США не может подтвердить, что переданный Украине истребитель F-16 был сбит украинцами из ЗРК Patriot. Но это не помешало одиозной нардепке Марьяне Безуглой вокруг трагедии создать новый скандал, она принялась утверждать, что Ф-16 с пилотом были сбиты украинцами, а командование Воздушных сил громко обвинило во лжи.

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"По моей информации F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Месь был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он "не справился с управлением". Событие произошло во время одной из самых мощных воздушных атак россиян Августа Война есть война, такие эпизоды возможны. последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на Покровском направлении. И ни один из генералов не наказан.

"На скандальный пост Безуглой отреагировал и эксречник воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он спросил, когда на Безуглу обратят внимание соответствующие органы", — написал он.

Что говорят в ISW

После того, как 29 августа стало известно о первой потере Украиной самолета F-16 и гибели его пилота Алексея Меся во время массированной атаки 26 августа, специалисты Института изучения войны озвучили свои комментарии по поводу этого трагического события.

Они напомнили, что потери техники и самолетов во время боевых операций не являются новым явлением, поэтому всегда ожидалось, что Украина будет терять в войне часть военной техники, предоставленной Западом.

" Однако любые потери из и без того ограниченного запаса предоставленных Западом F-16 и подготовленных пилотов будут иметь чрезвычайное влияние на возможности Украины в эксплуатации F-16 в ближайшей перспективе, в частности как части ее зонтика противовоздушной обороны или в роли поддержки воздушно- наземных ударов", — говорится в сообщении.

Отметим, аналитики ISW рассказали о значении первой потери западного самолета.

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