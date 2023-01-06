Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине раздается воздушная тревога: в каких областях звучит сирена

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2037
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине раздается воздушная тревога: в каких областях звучит сирена

Фото: Pexels

Позаботьтесь о своей безопасности.

В ночь на 6 января 2023 года в ряде украинских областей раздался сигнал воздушной тревоги. Пока "покраснело" небольшое количество областей, в частности, Запорожская, Полтавская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская и даже во временно оккупированном Крыму.

Причина воздушной тревоги на востоке Украины неизвестна. Информация уточняется. О полете авиации или беспилотниках пока не сообщается.

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Немедленно пройдите в укрытие, позаботьтесь о себе и близких, не забывайте о правиле "двух стен".

Читайте также:

Украинцы не сдаются несмотря на частые воздушные тревоги

Украинцы не сдаются несмотря на частые воздушные тревоги

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2037
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация