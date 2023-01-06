В Украине раздается воздушная тревога: в каких областях звучит сирена

Позаботьтесь о своей безопасности.

В ночь на 6 января 2023 года в ряде украинских областей раздался сигнал воздушной тревоги. Пока "покраснело" небольшое количество областей, в частности, Запорожская, Полтавская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская и даже во временно оккупированном Крыму.

Причина воздушной тревоги на востоке Украины неизвестна. Информация уточняется. О полете авиации или беспилотниках пока не сообщается.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Немедленно пройдите в укрытие, позаботьтесь о себе и близких, не забывайте о правиле "двух стен".

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