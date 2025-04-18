В Украине разоблачили четыре схемы уклонения от мобилизации: задержан чиновник КСУ

Задержанный подозреваемый / © СБУ

Реклама

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили новую сеть организаторов незаконных схем уклонения от мобилизации. Среди задержанных — научный консультант судьи Конституционного суда, который использовал свой пост для получения взяток.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно данным следствия, государственный служащий использовал статус адвоката для сокрытия схемы получения взяток. Под видом юридической помощи он предлагал военнообязанным «решить вопрос» с военным учетом — за 15 тысяч долларов обещал снять с розыска в ТЦК и оформить фиктивное бронирование на оборонном предприятии.

Реклама

Также было задержано:

Депутата-врача на Буковине. Она продавала фальшивые медицинские справки, которые военнообязанные покупали для выезда за границу.

Двух работников ТЦК на Полтавщине, которые за взятки вносили фальшивые данные в воинский учет — в частности, о прохождении ВВК с отметкой, что военнообязанный не находится в розыске.

Организатора «критического трудоустройства» в Черкассах, который предлагал избежать призыва устроившись в агрокомпанию.

Всем фигурантам объявлены подозрения по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины. Им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, пограничники извлекли нарушителя границы из цистерны с маслом.