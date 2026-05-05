В Украине разоблачили еще 5 ухилянтских схем: что придумали нового, чтобы не идти в армию
СБУ разоблачила 5 новых схем уклонения от мобилизации: задержаны организаторы в Киеве, Ивано-Франковской, Черкасской и Винницкой областях.
В Украине правоохранители разоблачили и заблокировали еще пять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок в разных регионах.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
За суммы от 5 до 20 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать мобилизации. Для этого делали поддельные документы или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.
Киевщина
В Киевской области сотрудники СБУ задержали чиновника местного филиала Государственного предприятия «Леса Украины», который фиктивно устраивал уклонистов к себе с последующим «бронированием».
Он торговал вакантными должностями в подчиненном ему подразделении пожарной охраны госучреждения.
Также в столичном регионе разоблачены 4 дельца, которые из-за знакомых в ТЦК безосновательно оформили отсрочки более сотни военнообязанных.
Для этого фигуранты на бумаге устраивали своих клиентов на местные предприятия критической инфраструктуры.
Прикарпатье
В Ивано-Франковской области подозрение получили руководитель регионального депо «Укрзализныци» и его заместитель, которые назначали уклонистов на должности по обслуживанию подвижного состава.
Однако новые работники не появлялись на рабочих местах. Их зарплату и даже премии делили между собой начальники.
Черкасская область
В Черкасской области разоблачен пограничник, который пытался подкупить свое руководство. За взятку он надеялся «незаметно» покинуть место службы.
Винницкая область
В Винницкой области задержан рецидивист, ранее уже разоблаченный на организации незаконной миграции.
Отбывая условный срок, он снабжал уклонистов «кортежем» в направлении южной границы. Сначала ехал «водитель-разведчик», который отслеживал блокпосты, а за ним — авто с клиентами.
В настоящее время задержанным доложено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, что у реки Тисы, которую так любят уклонисты для попыток незаконного пересечения границы, появился «конкурент» — Днестр.