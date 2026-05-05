В Украине разоблачили еще 5 ухилянтских схем: что придумали нового, чтобы не идти в армию

СБУ накрыла сеть уклонения от мобилизации: задержаны организаторы в нескольких регионах / © Служба безопасности Украины

В Украине правоохранители разоблачили и заблокировали еще пять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок в разных регионах.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За суммы от 5 до 20 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать мобилизации. Для этого делали поддельные документы или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

Киевщина

В Киевской области сотрудники СБУ задержали чиновника местного филиала Государственного предприятия «Леса Украины», который фиктивно устраивал уклонистов к себе с последующим «бронированием».

Он торговал вакантными должностями в подчиненном ему подразделении пожарной охраны госучреждения.

Также в столичном регионе разоблачены 4 дельца, которые из-за знакомых в ТЦК безосновательно оформили отсрочки более сотни военнообязанных.

Для этого фигуранты на бумаге устраивали своих клиентов на местные предприятия критической инфраструктуры.

Прикарпатье

В Ивано-Франковской области подозрение получили руководитель регионального депо «Укрзализныци» и его заместитель, которые назначали уклонистов на должности по обслуживанию подвижного состава.

Однако новые работники не появлялись на рабочих местах. Их зарплату и даже премии делили между собой начальники.

Черкасская область

В Черкасской области разоблачен пограничник, который пытался подкупить свое руководство. За взятку он надеялся «незаметно» покинуть место службы.

Винницкая область

В Винницкой области задержан рецидивист, ранее уже разоблаченный на организации незаконной миграции.

Отбывая условный срок, он снабжал уклонистов «кортежем» в направлении южной границы. Сначала ехал «водитель-разведчик», который отслеживал блокпосты, а за ним — авто с клиентами.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

