В Украине разоблачили группировку, которая нападала на криптовалютников: банда действовала "совершенно"

Злоумышленники тщательно готовились к преступлению: проводили встречи для согласования всех деталей и планирования путей побега, разведки местности, подбирали орудия и экипировку, даже отслеживали прогноз погоды, чтобы в случае осадков не оставались следы на местности.

В понедельник, 22 января, правоохранители провели специальную операцию на территории шести областей по задержанию участников вооруженной преступной организации, совершавших нападения на "криптовалютников".

Об этом сообщает Нацполиция.

Злоумышленники похищали приближенных к будущим жертвам лиц, чтобы узнать детали их бытовой жизни, наличие системы безопасности в домах.

Как действовала банда

В одном из эпизодов, произошедшем в Киевской области в августе прошлого года, злоумышленники похитили водителя одной из столичных семей, деятельность которой была связана с криптовалютой.

Тогда вооруженные мужчины остановили автомобиль потерпевшего и, нанеся телесные повреждения, затолкали его к собственному транспортному средству. Угрожая оружием и применяя физическую силу, злоумышленники пытались узнать данные о схеме дома семьи, на которую работал водитель, наличии охраны, способах проникновения на территорию домовладения и количестве обслуживающего персонала, распорядке дня каждого члена семьи. На их дом планировали совершить разбойное нападение.

Правоохранители установили, что организовали деятельность группы двое жителей столицы. Вожаки группировки непосредственно занимались планированием преступлений, вербовали и осуществляли инструктаж новых участников, распределяли роли между ними и определяли места укрывательства орудий преступления.

Как правило, в поле зрения преступной организации попадали лица, деятельность которых связана с криптовалютой. На всех потенциальных жертв фигуранты совершали так называемое "досье".

Тщательно готовились к преступлению: неоднократно проводили встречи для согласования всех деталей и планирования путей побега, проводили разведку местности, подбирали орудия и экипировку, даже отслеживали прогноз погоды, чтобы в случае осадков не оставались следы на местности.

В связи с тем, что участники группировки были из разных регионов, в определенную дату и место они съезжались для проведения совместных "совещаний".

Кем оказались злоумышленники

Спецоперация проводилась в Киевской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях.

Задержанный злоумышленник

Среди фигурантов – жители Харькова, Днепра, Киева, Киевской и Кировоградской областей. Их возраст от 23 до 40 лет. Все они задержаны. Еще двое фигурантов находятся в СИЗО.

Задержанные злоумышленники

Также правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, автомобили, рации, средства для глушения сигнала и обнаружения спецтехники, десятки различных номерных знаков на авто и т.д.

Какое наказание грозит участникам группировки

Участникам преступной организации может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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