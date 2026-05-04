В Украине раскрыли коррупционные схемы в ТЦК на десятки миллионов гривен: что обнаружили во время обысков (фото)

Коррупция в ТЦК / © Национальная полиция Украины

Реклама

В Украине правоохранители разоблачили масштабную коррупцию в ТЦК: должностные лица незаконно обогатились почти на 92 млн грн. В ходе обысков у них изъяли автомобили Tesla, мотоциклы и большие суммы наличных денег.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Сообщается, что следователи и оперативники провели 44 обыска в 16 областях Украины. Проверили квартиры и рабочие кабинеты как нынешних, так и бывших руководителей ТЦК разного уровня. Общую операцию провели ДСР Нацполиции, ДБР и прокуратура.

Реклама

Во время обысков правоохранители изъяли автомобили Tesla разных моделей, мотоциклы, наличные деньги в гривнах и иностранной валюте, а также документы, которые могут свидетельствовать об отмывании денег — в частности, договор о получении 1 млн грн в качестве «безвозвратной помощи».

Полиция разоблачила коррупцию в ТЦК / © Национальная полиция Украины

Следствие установило существенные разногласия между официальными доходами должностных лиц и их реальным состоянием:

Начальник районного ТЦК в Одессе - за время работы получил активов более чем на 45 млн грн .

Помощник начальника объединенного городского ТЦК- разница в декларации составляет 10 млн грн .

Бывший офицер отделения рекрутинга - обнаружены активы на 6,6 млн грн, не соответствующие доходам.

Полиция разоблачила коррупцию в ТЦК / © Национальная полиция Украины

Кроме уголовных производств, за несколько дней было составлено более 150 протоколов об административных правонарушениях. Они касаются нарушения требований финансового контроля, конфликта интересов и незаконного совместительства.

Полиция разоблачила коррупцию в ТЦК / © Национальная полиция Украины

«Такие отработки направлены не только на разоблачение отдельных фактов коррупции, но и на системную очистку сферы комплектования и социальной поддержки от злоупотреблений. Речь идет о возобновлении доверия к институтам, которые в условиях войны выполняют критически важную функцию для государства», — отметили в полиции.

Реклама

Полиция разоблачила коррупцию в ТЦК / © Национальная полиция Украины

Пока досудебное расследование продолжается, правоохранители собирают доказательства для объявления подозрений.

Полиция разоблачила коррупцию в ТЦК / © Национальная полиция Украины

Полиция разоблачила коррупцию в ТЦК / © Национальная полиция Украины

Полиция разоблачила коррупцию в ТЦК / © Национальная полиция Украины

Полиция разоблачила коррупцию в ТЦК / © Национальная полиция Украины

Напомним, в Ровенской области 16-летний парень попал в больницу с травмами головы после конфликта с военными ТЦК и СП. Полиция открыла уголовное производство по факту избиения несовершеннолетнего.

К слову, накануне на Волыни представители ТЦК заехали на частный двор и силой задержали троих мужчин, что спровоцировало драку с местными.

Новости партнеров