- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 544
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине раскрыли коррупционные схемы в ТЦК на десятки миллионов гривен: что обнаружили во время обысков (фото)
В Украине прошли массовые обыски у действующих и бывших чиновников ТЦК. Правоохранители обнаружили незадекларированное имущество на 92 миллиона гривен, среди которого Tesla и иностранная валюта.
В Украине правоохранители разоблачили масштабную коррупцию в ТЦК: должностные лица незаконно обогатились почти на 92 млн грн. В ходе обысков у них изъяли автомобили Tesla, мотоциклы и большие суммы наличных денег.
Об этом сообщили в национальной полиции Украины.
Сообщается, что следователи и оперативники провели 44 обыска в 16 областях Украины. Проверили квартиры и рабочие кабинеты как нынешних, так и бывших руководителей ТЦК разного уровня. Общую операцию провели ДСР Нацполиции, ДБР и прокуратура.
Во время обысков правоохранители изъяли автомобили Tesla разных моделей, мотоциклы, наличные деньги в гривнах и иностранной валюте, а также документы, которые могут свидетельствовать об отмывании денег — в частности, договор о получении 1 млн грн в качестве «безвозвратной помощи».
Следствие установило существенные разногласия между официальными доходами должностных лиц и их реальным состоянием:
Начальник районного ТЦК в Одессе - за время работы получил активов более чем на 45 млн грн.
Помощник начальника объединенного городского ТЦК- разница в декларации составляет 10 млн грн.
Бывший офицер отделения рекрутинга - обнаружены активы на 6,6 млн грн, не соответствующие доходам.
Кроме уголовных производств, за несколько дней было составлено более 150 протоколов об административных правонарушениях. Они касаются нарушения требований финансового контроля, конфликта интересов и незаконного совместительства.
«Такие отработки направлены не только на разоблачение отдельных фактов коррупции, но и на системную очистку сферы комплектования и социальной поддержки от злоупотреблений. Речь идет о возобновлении доверия к институтам, которые в условиях войны выполняют критически важную функцию для государства», — отметили в полиции.
Пока досудебное расследование продолжается, правоохранители собирают доказательства для объявления подозрений.
Напомним, в Ровенской области 16-летний парень попал в больницу с травмами головы после конфликта с военными ТЦК и СП. Полиция открыла уголовное производство по факту избиения несовершеннолетнего.
К слову, накануне на Волыни представители ТЦК заехали на частный двор и силой задержали троих мужчин, что спровоцировало драку с местными.