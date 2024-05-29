В Украине разоблачили масштабную систему пыток заключенных в колониях — шокирующие подробности

В настоящее время четырем должностным лицам сообщено о подозрении.

Сотрудники Государственного бюро расследований выявили многочисленные факты пыток заключенных в исправительных учреждениях ряда регионов Украины. В частности, речь идет о "Божковской исправительной колонии" №16 в Полтавской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Сообщено о подозрении четырем должностным лицам Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)". В ходе расследования были разоблачены многочисленные факты издевательств и избиений лиц, отбывавших наказание в колониях.

Следствием установлено, что жертвами преступников были почти все, кто попадал в колонию. Процесс выявления лиц, ставших жертвами должностных лиц колонии, продолжается.

"Новоприбывшим угрожали поселением среди "отвергнутых в целом" заключенных и били до тех пор, пока не ломали волю и заставляли беспрекословно выполнять какие-либо указания. В настоящее время проверяется информация даже о фактах смерти от побоев", - говорится в сообщении.

ГБР установило, в частности, что с момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой новоприбывших осужденных заставляли убирать пол и снимали процесс на видеокамеру.

В случае отказа к нему применялись пытки – избивали руками, ногами, резиновыми дубинками, палками в разные части тела, выкручивали руки и т.д. Среди прочего задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных.

Также, в распоряжении следствия есть видеофайлы, на которых зафиксирован момент нанесения тяжких телесных повреждений одному из прибывших заключенных "Божковской исправительной колонии".

Следствие имеет факты пыток в этом и других исправительных учреждениях, которые сейчас являются предметом исследования.

Четверым должностным лицам Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)" сообщено о подозрении по части второй статьи 127 (пытки) УК Украины (в редакции статьи до внесения изменений Законом № 2812-ІХ от 01.12.2022).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемым лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также проводится работа по установлению других фактов пыток и сбору доказательств причастности других должностных лиц колонии, в частности руководящего состава.

Также проводятся следственные действия в офисе Северо-Восточного межрегионального управления по исполнению наказаний ГУИС (Государственная уголовно-исполнительная служба Украины) и у руководителя этого учреждения.

Кроме информации о возможной организации системы поборов и издевательств в подчиненных учреждениях исполнения уголовных наказаний, проверяются также основания получения им в частную собственность имущества, значительно превышающей его официальные доходы. Речь идет о многочисленных квартирах, офисных помещениях и элитных автомобилях.

Напомним, ГБР начало расследование из-за прорыва оккупационных войск на Харьковщине.

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