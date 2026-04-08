В Украине разоблачили наркосхему с вейпами: изъяли товара более чем на 17 млн грн

Наркотики в виде вейпов

Правоохранители разоблачили организованную группу, которая наладила поставки наркотиков из ЕС и сбывала их по Украине в виде вейпов. Стоимость изъятой продукции на «черном рынке» составляет около 17,4 млн. грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Детали «схемы» с наркотиками

По данным следствия, схему организовал 35-летний киевлянин, привлекший еще четырех подельников. Они контрабандой ввозили экстракт каннабиса с высоким содержанием тетрагидроканабинола, маскируя его под пищевые продукты, после чего заправляли им pod-системы. Заказы принимали через Telegram-канал, а готовую продукцию доставляли клиентам по почте или по сети сбытчиков по всей стране. Стоимость одного такого вейпа составляла от 1800 до 4000 гривен, а ежемесячная прибыль превышала 10 млн грн.

В ходе более 30 обысков в разных регионах правоохранители изъяли более 700 вейпов с наркотиками, 4 кг экстракта каннабиса, 3,5 кг конфет с содержанием психоактивных веществ, технику, банковские карточки, автомобили и другие доказательства незаконной деятельности.

Организатор задержан и сообщил о подозрении, еще четырем участникам также инкриминируют сбыт наркотиков. Решается вопрос об избрании им мер предосторожности.

