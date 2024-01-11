В Украине разоблачили схему кражи электроэнергии более чем на 700 млн грн

Деньги за поставленную электроэнергию ОАО "НЭК "Укрэнерго" так и не получило.

Сотрудники НАБУ и САП разоблачили схему завладения электрической энергией "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств. Сумма ущерба составляет более 700 млн грн.

Об этом сообщили в четверг, 11 января, в пресс-службе НАБУ.

По делу фигурирует ООО "Юнайтед Энерджи", которое в марте 2022 года закупило у ОАО "НЭК "Укрэнерго" электрическую энергию на сумму свыше 716 млн грн.

В то время эта фирма была одним из крупнейших в Украине трейдеров, но имела задолженность перед "Укрэнерго". Несмотря на это, руководитель соответствующего департамента национальной энергетической компании не остановил продажу.

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Гарантом оплаты со стороны предприятия выступил один из коммерческих банков. При этом решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.

Впоследствии организаторы схемы продали электроэнергию реальным участникам рынка, а вырученные средства вывели на счета подконтрольной зарубежной компании.

Деньги за поставленную электроэнергию ОАО "НЕК "Укрэнерго" так и не получило. Когда же обратилось к банку-гаранту с требованием погашения задолженности, получило отказ.

Благодаря своевременным действиям НАБУ и САП на средства более 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний наложен арест.

О подозрении сообщили 4 лицам — организатору схемы, директору департамента ОАО НЭК "Укрэнерго", председателю правления коммерческого банка и директору частной компании.

Разоблачена НАБУ схема кражи электроэнергии / Фото: НАБУ

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили депутата Полтавского областного совета на сговоре с двумя лицами в завладении 100 тысячами гривен, которые должны были быть направлены для выплаты гражданам денежной помощи на лечение.

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