В Украине разоблачили три схемы бегства уклонистов за границу: как работали

Злоумышленники брали с уклонистов до 8 тысяч долларов.
Служба безопасности Украины разоблачила три схемы бегства уклонистов от мобилизации за границу. Преступные группы обнаружили в Киеве, Черновцах и Житомирской области.
Стоимость нелегальных услуг составляла от 1,5 до 8 тысяч долларов с клиента, сообщили в СБУ.
Так, в Киеве злоумышленники оформляли уклонистов в качестве перевозчиков гуманитарной помощи. Через фиктивную благотворительную организацию они вносили недостоверные сведения в электронную систему "Шлях".
В Житомирской области местный бизнесмен гарантировал мужчинам "путевку в ЕС" под видом водителей международных рейсов.
А в Черновцах разоблачили преступную группу, которая пыталась переправлять потенциальных призывников в обход контрольно-пропускного пункта через так называемую "зеленку".
В результате спецоперации задержали шесть организаторов нелегальных трафиков. Пятерым фигурантам уже сообщили о подозрении.
Напомним, в Киеве разоблачили преступную схему переправки призывников в Молдову. За свои услуги фигуранты просили от шести до восьми тысяч евро.
Читайте также: