В Украине разоблачили три схемы бегства уклонистов за границу: как работали

Злоумышленники брали с уклонистов до 8 тысяч долларов.

Служба безопасности Украины разоблачила три схемы бегства уклонистов от мобилизации за границу. Преступные группы обнаружили в Киеве, Черновцах и Житомирской области.

Стоимость нелегальных услуг составляла от 1,5 до 8 тысяч долларов с клиента, сообщили в СБУ.

Так, в Киеве злоумышленники оформляли уклонистов в качестве перевозчиков гуманитарной помощи. Через фиктивную благотворительную организацию они вносили недостоверные сведения в электронную систему "Шлях".

В Житомирской области местный бизнесмен гарантировал мужчинам "путевку в ЕС" под видом водителей международных рейсов.

А в Черновцах разоблачили преступную группу, которая пыталась переправлять потенциальных призывников в обход контрольно-пропускного пункта через так называемую "зеленку".

В результате спецоперации задержали шесть организаторов нелегальных трафиков. Пятерым фигурантам уже сообщили о подозрении.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, в Киеве разоблачили преступную схему переправки призывников в Молдову. За свои услуги фигуранты просили от шести до восьми тысяч евро.

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