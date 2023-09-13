В Украине разоблачили ВВК, которая массово "отмазывала" от мобилизации: сколько стоило и накажут ли уклонистов

В Одесской области разоблачили все руководство районной ВВК, которой выдавало уклонистам справки и ставило тяжелые диагнозы даже без личного присутствия.

Об этом сообщили в СБУ и Офисе генерального прокурора Украины.

По данным следствия, глава военно-врачебной комиссии Белгород-Днестровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки вместе с секретарями этой комиссии и их сообщниками, которых пока не установили, за 7-10 тысяч долларов, помогали мужчинам избегать мобилизации.

Задержание подозреваемых / Фото: СБУ

"Потенциальные уклоняющие передавали свои анкетные данные и фотографии неустановленным в настоящее время лицам. Те в свою очередь обеспечивали взятие на военный учет в Белгород-Днестровском РТЦК и СП без их присутствия, а также направление их на прохождение военно-врачебной комиссии для определения состояния здоровья", — говорится в сообщении.

Задержание членов ВЛК и проверки / Фото: СБУ

Далее – мужчинам придумывали тяжелые диагнозы и признавали их непригодными к службе в ВСУ.

В СБУ добавили, что районная ВВК в сутки могла выдать до 20 справок мужчинам, которые уклонялись от призыва в армию. Мужчин не из этого региона ВВК также оформляла как переселенцев, чтобы те могли воспользоваться их "услугами"

Задержание членов ВЛК / Фото: Офис генерального прокурора

Председателя военно-врачебной комиссии и двух секретаряй этой комиссии подозревают в служебном подлоге и пособничестве в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.336 УК Украины).

Задержание подозреваемых / Фото: Офис генерального прокурора

Кроме того, поставлено в известность о подозрении пяти военнообязанных в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 336 УК Украины).

Задержание членов ВЛК / Фото: СБУ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК от 24 февраля 2022 года.

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