В Украине разоблачили злоумышленников, оформлявших кредиты на пропавших без вести и пленных

Мошенники получили доступ к номерам более 20 военнослужащих, находящихся в плену или пропавших без вести.

В Украине разоблачили преступную группу, которая оформляла кредиты на пропавших без вести и пленных военнослужащих. Общая сумма ущерба составляет более 2 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Отмечается, что трое злоумышленников получали данные о мобильных номерах военнослужащих, с которыми потеряли связь родные или находящихся в плену. Они перевыпускали SIM-карты и проверяли, являются ли номера финансовыми. Далее получали доступ к онлайн-банкингу. Со счетов защитников перечисляли остаток денег, а также выпускали кредитные карты и присваивали суммы ссуды.

Фото: Национальная полиция Украины

По предварительным данным, мошенникам удалось получить доступ к мобильным номерам более 20 военнослужащих, находящихся в плену или пропавших без вести.

Организатора преступной группы задержали. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, Украина вернула тела еще 17 погибших защитников. С начала полномасштабной войны с оккупированных территорий семьям передали тела 1426 павших украинских героев.

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