В Украине разработали графики отключения света: что известно

Местные власти и энергетические компании уже разработали графики отключения света в регионах Украины, их могут применять с 1 октября. Отключение электроэнергии может начаться с новыми атаками россиян, из-за которых возможны проблемы с распределением или генерацией тока в Украине.

Об этом пишет Обозреватель.

Будут ли отключение света

Скорее всего, отключения будут. Однако в лучшем сценарии они возможны в период пиковых нагрузок и не для всех.

В Украине, по данным Министерства энергетики, возобновили около 70% поврежденных ТЭС и ТЭЦ, подготовка к зиме будет продолжаться до октября и есть время увеличить процент. И хотя ситуация действительно сложная, энергетики не берутся точно прогнозировать, какими будут отключения и будут ли они вообще.

"Подготовка к зиме еще продолжается, до ноября у нас есть время, чтобы подготовиться, в частности для прохождения сложных сценариев, которые могут быть обусловлены обстрелами российских войск", — заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

По его словам, Украина войдет в отопительный сезон примерно с теми же мощностями, что и в прошлом году. Однако вопрос состоит не только в том, хватит ли генерации, но и в возможностях распределять электроэнергию. И здесь все зависит от того, как РФ будет атаковать энергетическую инфраструктуру Украины зимой.

Какие могут быть отключения

Графики отключений в большинстве регионов уже разработали. Далеко не факт, что они будут применяться, однако приблизительное понимание, как долго может продолжаться отключение, есть. К примеру, во Львовской области их введут с 1 октября (действовать они начнут только по распоряжению "Укрэнерго" и при необходимости сократить потребление). Продолжительность отключений может составлять до двух часов подряд и до четырех часов в сутки.

В Полтавской области, как отмечают в облгосадминистрации, может быть шесть очередей отключения электроэнергии. Также графики аварийных и плановых отключений уже разработали в "Винницаоблэнерго". Программу обесточивания потребителей в предприятии называют "справедливой и недискриминационной". Относительно продолжительности обесточивания их периодичность может колебаться от 2 до 4 часов подряд. Такая же ситуация – во всех регионах.

Если Украина сможет вернуть под свой контроль Запорожскую АЭС в ближайшие месяцы, а ракетные атаки и запуски дронов на украинские города прекратятся, причин для массовых и длительных отключений может не быть. Так же, как и в случае с отключениями, прогнозировать подобную ситуацию крайне сложно.

Напомним, в конце июня источник ТСН.ua в Кабмине предупредил, что с наступлением осенне-зимнего периода россияне попытаются повторить тактику погружения Украины в блекаут. Поэтому государство работает с партнерами по усилению украинского ПВО.

А председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что осенью и зимой в энергосистеме будет сохраняться дефицит генерации, поэтому посоветовал гражданам экономить электричество.

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