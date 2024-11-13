В Украине разработали план создания ядерного оружия на случай прекращения поддержки США — The Times

Украина способна разработать элементарную ядерную бомбу через несколько месяцев, если США прекратят военную помощь.

Об этом пишет The Times со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным документа, Украина могла бы быстро создать базовое ядерное устройство из плутония по технологии, подобной бомбе, сброшенной на Нагасаки в 1945 году.

"Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединенные Штаты в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей и 80 лет спустя", — отмечают авторы.

Из-за невозможности быстро построить мощности для обогащения урана Украина могла бы использовать плутоний из отработанных топливных стержней своих девяти действующих реакторов.

"Вес плутония, имеющегося в Украине, может быть оценен в семь тонн... этого достаточно для сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн", — говорится в документе.

"Этого было бы достаточно, чтобы уничтожить целую российскую авиабазу или сконцентрированные военные, промышленные или логистические объекты", – объяснил Алексей Ежак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований Украины.

Документ, подготовленный Центром исследований армии, конверсии и разоружения, будет представлен на конференции с участием министров обороны и стратегических отраслей промышленности. Хотя правительство его не одобрило, оно создает правовую основу для выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия из-за нарушения Россией Будапештского меморандума.

Директор центра Валентин Бадрак отмечает экзистенциальную угрозу: "Если россияне захватят Украину, миллионы украинцев будут убиты в условиях оккупации. Миллионы из нас предпочитают лучше умереть, чем попасть в ГУЛАГ".

По его словам, через полгода Украина сможет продемонстрировать потенциал баллистических ракет с дальностью 1000 км, хотя западные эксперты оценивают срок создания оружия в пять лет.

Алексей Ежак считает, что порогом для начала программы ядерного перевооружения стало бы захват россиянами Павлограда, расположенного в 60 милях от линии фронта. "Я был удивлен тем, с каким пиететом Соединенные Штаты относятся к российской ядерной угрозе. Возможно, это стоило нам войны. Они относятся к ядерному оружию как к какому-то Богу. Так что, возможно, пора и для нас молиться этому Богу", — подытожил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Евросовета в Брюсселе в четверг, 17 октября, заявил, что безопасность Украины может гарантировать либо членство в НАТО, либо ядерное оружие. После этого издание Bild со ссылкой на анонимный источник в украинском правительстве написало, что у Украины есть все необходимые компоненты, технологии и специалисты, чтобы создать первую ядерную бомбу уже через несколько недель после принятия такого решения.

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