В Украине разработали программу, которая определяет вражескую технику на фото и видео: как она работает

Военный / © iStock

В Украине разработали уникальную программу на базе искусственного интеллекта, которая мгновенно определяет вражескую технику на фото и видео. Теперь аналитики и военные смогут экономить десятки часов работы, получая точные данные о позициях противника практически в реальном времени.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, а также команда оборонной технологической инициативы Brave1 в Facebook.

«Раньше аналитики тратили часы на ручной анализ данных с дронов. Теперь украинская разработка делает это за считанные секунды. Clarity экономит до 90% времени и работает даже на обычном ноутбуке», — отметил Федоров.

Как работает Clarity и чем уникальна Clarity Pro и чем уникальна Clarity Pro

Первую версию Clarity украинские разработчики представили в рамках конкурса pre-seed стартапов Happy New Fear Hackathon от Brave1. Именно тогда команда получила грант, который позволил создать усовершенствованную версию — Clarity Pro.

Обновленная программа имеет расширенные возможности:

- расшифровывает фото и видео за несколько секунд;

- определяет координаты объектов на карте;

- автоматически создает и дешифрует ортофотопланы;

- интегрируется в рабочие процессы военных подразделений.

Кто уже пользуется Clarity

Программу активно применяют более 250 пилотов, аналитиков и разведчиков из боевых подразделений, среди которых «Ахиллес», «Nemesis», «Рубеж», 40 ОБрБО и другие. Благодаря их отзывам система постоянно совершенствуется и получает новые функции.

Почему это важно

Clarity помогает сократить так называемый kill chain — цепь от обнаружения цели до ее поражения. Если раньше анализ занимал часы, то теперь решение можно принять значительно быстрее. Это не только повышает эффективность работы армии, но и сохраняет жизни военных.

«Искусственный интеллект уже воюет на стороне Украины, и это только начало. Мы призываем создавать еще больше прорывных решений на базе AI для нашей армии вместе с Brave1», — добавил Михаил Федоров.

Таким образом, украинский стартап показывает, как технологии могут усиливать оборону, уменьшать человеческие риски и делать армию более мобильной и современной.

Напомним, ранее мы писали о том, что мировые ученые и технологические лидеры бьют тревогу из-за того, что развитие сверхмощного искусственного интеллекта может закончиться полным исчезновением человечества