В Украине разработали систему мониторинга олигархов: Данилов рассказал, как она будет работать

В Украине разработали систему мониторинга олигархов: Данилов рассказал, как она будет работать

Система имеет три уровня работы и может работать с различными документами.

В Украине разработали систему мониторинга олигархов. Ее запустят на выполнение законопроекта №5599 в случае его принятия в целом.

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Об этом 17 сентября во время брифинга сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Аппаратом СНБО была поставлена задача разработать систему мониторинга и мы сегодня имели отчет о том, что она была разработана и введена в эксплуатацию с августа 2021 года. Это — современная информационно-аналитическая система третьего класса, самого высокого уровня сложности. Она сможет производить мониторинг всех людей, которые после принятия закона об олигархах будут под этой системой. Эта система готова. Она имеет три уровня работы: может работать с открытыми документами, документами для служебного пользования и теми, которые имеют гриф "секретно". Таких систем в нашей стране почти не существует. Система построена для того, чтобы в случае принятия Верховной Радой закона, мы сразу смогли отреагировать на все те вопросы, которые поставит перед нами законодатель", — пояснил Данилов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 7 сентября разработать систему мониторинга олигархов.

Также ВР приняла законопроект об олигархах в первом чтении. В документе указано определение, кто такие олигархи — это лица, которые "имеют значительное влияние в хозяйственном, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства". Документ имеет ограниченный срок действия — 10 лет.

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