В Украине разработали ударный дрон, который пробивает несколько бронеплит за раз (видео)

В Украине разработали ударный дрон, который может пробить две мощные бронеплиты за один раз.

Видео испытаний дрона показал Министр стратегической промышленности Александр Камышин.

"Наша оборонка уже регулярно испытывает новые решения. Разрабатываем новое, модернизируем старое, возобновляем производство давно забытых, но хорошо себя зарекомендовавших изделий. Вот один из ударных дронов западного производства неплохо себя зарекомендовал на поле боя, но боевую часть военные попросили сделать более мощной", — подписал видео Камышин.

На нем показан результат испытания этой самой новой боевой части для этого дрона. Камышин говорит, что испытания прошли успешно – взрыв полностью развалил бронеплиту толщиной 50мм, за ней – еще одну, 16мм, и умял третью, также 16мм.

В Украине разработали ударный дрон, который пробивает несколько бронеплит за раз

Напомним, Силы обороны Украины обнаружили вражеские бронированные тягачи и с помощью дронов нанесли по ним удары. Кроме того, воины ВСУ уничтожили "Гвоздиками" вражескую пушку. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

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