В Украине разработали уникальный метод уничтожения вражеских целей Patriot: чем он особенный
В стандартном автоматическом режиме обычно используют 2-3 ракеты на одну цель, в то время как украинский подход позволяет значительно экономить боеприпасы, отметил Егор Чернев.
Украина научилась экономно использовать ракеты системы ПВО Patriot и этим удивила партнеров.
Об этом заявил нардеп Егор Чернев в комментарии «Новости.LIVE».
«Государство получило уникальный опыт применения ЗРК, которого не имела ни одна страна. В частности, из-за дефицита ракет украинские военные перешли на „ручной режим“ и сбивают одну цель одной противоракетой», — сказал он.
Егор Чернев отметил, что в стандартном автоматическом режиме обычно используют 2-3 ракеты на одну цель, в то время как украинский подход позволяет значительно экономить боеприпасы.
Напомним, ранее военный обозреватель Иван Тимочко рассказал о том, что украинские технологии способны существенно изменить ситуацию не только на отечественном фронте, но и на Ближнем Востоке. Наши разработчики готовы предоставить дешевые решения для сбивания иранских ударных беспилотников, что позволит союзникам сохранить очень дорогие ракеты для западных систем ПВО.