В Украине разработаны новые стандарты для медицинской помощи военным

Военные будут проходить две основные программы: базовую медицинскую помощь и углубленную подготовку

Министерство обороны Украины утвердило новые стандарты подготовки по медицинской помощи для улучшения компетентности военных.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Документ включает два основных стандарта: базовую домедицинскую помощь и расширенную домедицинскую помощь базового уровня.

Первый стандарт охватывает навыки, которые военные получают во время общевойсковой подготовки: оказание помощи при критических кровотечениях, нарушениях дыхания, предотвращение гипотермии и эвакуация раненых.

Второй стандарт подразумевает более углубленную подготовку, которая сосредоточена на помощи в сложных условиях, обеспечении проходимости дыхательных путей, поддержании кровообращения и техниках перемещения раненых.

Учеба будет включать лекции с мультимедийным сопровождением, практические занятия в малых группах и симуляции в полевых условиях. Оценка будет производиться через специальные письма, сочетающие теорию и практику. Военные, которые продемонстрируют высокие результаты, смогут пройти дальнейшую подготовку по медицинским специальностям.

Внедрение этих стандартов позволит эффективно оказывать медицинскую помощь в боевых условиях, сохраняя жизнь и здоровье военнослужащих.

Напомним, чтобы стать боевым медиком, необязательно иметь медицинское образование, но нужно пройти соответствующую профессиональную подготовку. Детальнее читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также: