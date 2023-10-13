В Украине разразился новый скандал: нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько во время войны открывает отели

В Украине полномасштабное вторжение РФ не помешало разрастанию бизнеса среди некоторых нардепов. Так, журналисты нашли связи народного депутата двух созывов Ивана Крулько от "Батькивщины" и его брата, местного депутата от той же партии, с сетью Apartel.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

Как стало известно, бизнес братьев появился и стал разрастаться уже после попадания Ивана Крулько в Верховную Раду. Интересно, что свежий объект партнеры открыли уже во время полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время, ни один из братьев в бизнесе не фигурирует юридически, соответственно, он и не декларировался.

В июне Иван Крулько присутствовал на открытии частного гостинично-ресторанного комплекса Apartel Uzhhorod. В то время как торжественно перерезал фильм его младший брат Василий Крулько, который является депутатом Закарпатского облсовета от "Батькивщины" с 2020 года.

“Иван Крулько – нардеп с 2014 года, член фракции “Батькивщина” и один из заместителей Юлии Тимошенко в партии. В начале сентября 2023 года был среди тех парламентариев, которые не поддержали открытие реестра электронных имущественных деклараций. Иван Крулько объяснил свое нежелание голосовать по соображениям безопасности во время войны”, — пишет Bihus.Info.

Напомним, что стало известно, сколько дел расследует ДБР по фактам нарушений в военкоматах и ВЛК.

Читайте также: